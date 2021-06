‘Santa’: sportello Ica aperto tre mattine alla settimana

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Torna a Santa Margherita Ligure lo sportello di Ica per i servizi di affissioni, timbrature, ecc.. L’orario di ricevimento al pubblico presso lo sportello 2 all’ingresso del municipio è il seguente: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Ica ricorda che per legge i pagamenti per legge non potranno essere effettuati allo sportello ma tramite PagoPA. Si invita a prendere contatto qualche giorno prima tramite telefono o mail per semplificare le procedure.

tel 0185-205352 mail: ica.sml@icatributi.it