‘Santa’: convegno Lions su “Mare di plastica 2021”

Anche quest’anno, il nostro Club Lions Santa Margherita Ligure – Portofino con il patrocinio dei comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli organizza il 4° Convegno scientifico “Mare di plastica 2021”

con sottotitolo: “Pandemia” e “Green Deal Eu” Proposte Tecniche e Plastica Amica

Tale evento avverrà, in parte in presenza in parte in streaming, dalla sala Consiliare del Comune di S. Margherita Ligure il giorno 20.06.2021 a partire dalle h. 09,00

Verranno riconosciuti crediti formativi agli iscritti al Webinar degli ordini professionali Architetti e Ingegneri.

L’ordine dei Biologi ci ha autorizzato all’utilizzo del logo.