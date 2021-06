Recco: ‘Paganini Jazz Quintet, da domani le prenotazioni

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Scattano da domani le prenotazioni per il concerto del “Paganini Jazz Quintet”, del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, in programma il 21 giugno alle ore 21 in Lungomare Bettolo, nell’ambito della Festa Europea della Musica. E’ possibile telefonare tutti i giorni (anche sabato e domenica) al numero 3667804083 dalle ore 9 alle ore 12; le prenotazioni termineranno a esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12 del 21 giugno.