RASSEGNA STAMPA. Camilla, oggi i funerali e lutto cittadino

Oggi, mercoledì 16 giugno, auguri a Aureliano. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: avventato (fatto o pronunciato senza riflessione né ponderazione, con leggerezza, a caso; di persona che segue gli impulsi e gli umori del momento, senza riflettere). Proverbi: “Non si può cantare e portare la croce”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: decesso di Camilla Canepa. L’autopsia conferma l’emorragia per trombosi (ma non esiste al momento un collegamento scientifico, ma probabilissimo, con Astrazeneca). Ieri il rosario, oggi il funerale con lutto cittadino, bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. Vaccini: “Noi giovani abbiamo fiducia”; “Ci sono 7.500 posti per i ragazzi in cuinque settimane. Maturità:, finisce un anno complivto dal covid.

Moneglia: protezione civile, inaugurata la sede. Casarza Ligure: a Nansola via i lavori per strada e parcheggi. Cogorno: Premio Bontà, assegnato a Diego de Martini. Chiavari: Aronni e Giroldi, doppio premio all’Asl 4. Chiavari: giornate europee dell’archeologia. Chiavari: cantieri, tratti e caselli chiusi in A-12. Chiavari: conferenza di Brambilla per il nuovo vescovo. Chiavari: appuntamenti estivi con l’Azione cattolica.

Rapallo: funivia sempre ferma mentre è in arrivo la festa; un’interrogazione al ministro. Portofino: ennesimo decollo della stagione 2021. Portofino: weekend con Pelaschier allo Splendido. Portofino: Jamin lancia il crowdfunding.

San Colombano: Francesco De Nicola spiega Dante.