Via Passalacqua a Rapallo (dalla provinciale per San Martino di Noceto) resterà chiusa per lavori da oggi 16 giugno a sabato 17 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo; ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

I lavori riguardano la posa di una nuova tubazione del gas e sono sttai assegnati da Italgas reti spa alla ditta Rocco Guerrisi Cotruzioni Srl con sede a Roma.