Rapallo: spiaggia degli Archi, Tosi replica a Bagnasco

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Nella foga di fare una diretta Facebook dalla spiaggia degli Archi, il sindaco di Rapallo si è lasciato prendere la mano. Capiamo la passione politica, ma non giustifichiamo le dichiarazioni ingannevoli: in merito al mio esposto a Bruxelles sull’errato ripascimento del tratto di litorale, non è affatto vero che Bruxelles si è fatta una risata. Anzi! La Commissione ha accolto le nostre osservazioni, ritenendole idonee. La vicenda si è poi conclusa con un’ammonizione alla Regione sull’errato utilizzo dei materiali per il ripascimento della spiaggia”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi

“Ieri, benché ne avrei avuto motivo, non ho criticato il Comune ma solo fatto presente che dopo 6 anni si rimette mano alla spiaggia degli Archi, che non era mai stato oggetto di ripascimenti perché in quel piccolo tratto il mare ha sempre fatto da sé. L’intervento oggetto del mio esposto, peraltro, si rivelò un boomerang: infatti, a causa di una mareggiata, dopo soli 2 giorni tutta la sabbia venne portata via dalle onde. In spiaggia restarono invece soltanto i massi, che poi causarono una situazione di impraticabilità”.

“Curiosa, comunque, la presa di posizione del sindaco: prima afferma che Bruxelles si è fatta una risata, poi dichiara che non è più stato fatto quel tipo ripascimento della spiaggia “per non destabilizzare le sensibilità della gente”. Quale gente, di grazia? E ancora: prima dichiara, come Sindaco, di aver accolto le richieste dei cittadini scegliendo la sabbia perché i bambini possano camminarci “senza farsi male ai piedini”, poi afferma che non è il Comune a scegliere il materiale del ripascimento. Il sindaco ci sembra confuso. Evito di commentare infine le colorite e inopportune espressioni usate per criticare la mia persona e il M5S, che orgogliosamente vigila sull’operato di chi ci amministra: mi permetto soltanto di dire che chi ricopre determinati ruoli li ricopre per tutti, anche per chi è in dissenso”, conclude Tosi.