Rapallo: “Feste di luglio, disagi in piazza Garibaldi”

Caro Sindaco Dott. Carlo Bagnasco,

nelle ultime ore ho ricevuto le lamentele di alcuni esercenti di piazza Garibaldi: in concomitanza con le feste di Luglio saranno costretti ad azzerare i loro spazi esterni per lasciare posto alle bancarelle che, come da tradizione, animano Rapallo in occasione delle festività in onore di N.S. di Montallegro. Si tratta di un disagio enorme per chi ha sopportato, più di ogni altro, l’impatto economico della pandemia e proprio a causa delle restrizioni ha necessità di questi spazi.

Gli esercizi pubblici di Rapallo hanno una grande voglia di ripartire e sono certo che da Sindaco estremamente sensibile al tessuto economico cittadino saprai individuare una soluzione idonea. Ritengo sia possibile trovare un’altra area centrale che possa ospitare i banchetti salvaguardando il loro diritto al lavoro e quello dei nostri locali che investono, dodici mesi all’anno, per offrire un’accoglienza di qualità in termini di servizi e decoro urbano. Caro Sindaco, prima gli esercizi pubblici di Rapallo!