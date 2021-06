Rapallo: decreto Zan, manifestazione al chiosco della musica

Da Valentino Ferrari e Simone Marrocu, organizzatori dell’evento, riceviamo e pubblichiamo

Sabato 19 giugno, dalle ore 16, saremo in piazza Martiri della Liberazione (Chiosco della Musica), a Rapallo, per chiedere che venga approvato il DDL Zan contro le discriminazioni, contro il razzismo, contro l’omotransfobia. È davvero da troppi mesi che stiamo aspettando l’approvazione, ma il presidente leghista della commissione giustizia al Senato, invece di decidersi ad andare al voto, vuole protrarre i tempi facendo mero ostruzionismo.

In molte città italiane è stata fatta una manifestazione e in molte altre si farà. Ma abbiamo deciso fosse il caso di farci sentire anche in una città come Rapallo. Mai, infatti, era stato organizzato qualcosa di simile, da nessuno. Ed è da qui, da Rapallo, che ci uniamo per chiedere a gran voce di smettere di tenere in ostaggio una legge necessaria per tutti. E non solo: che l’approvazione del DDL Zan sia solo l’inizio. La legge sulle unioni civili è un passo avanti ma non è sufficiente. Il paese deve approvare i matrimoni e le adozioni gay.

Riproponiamo l’invito a scendere in piazza, tutti insieme, sabato 19 giugno, dalle ore 16, al Chiosco della Musica. Basta passi indietro, facciamo passi avanti!