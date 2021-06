Rapallo: bancarelle in piazza Garibaldi, si cercano nuovi spazi

Sembra che le bancarelle in piazza Garibaldi a Rapallo, in occasione delle Feste di Luglio, ci siano sempre state, anche se formano una insidiosa barriera. Dopo le proteste dei commercianti che lamentano di non poter sfruttare gli spazi esterni per far posto agli ambulanti (Levante News di ieri), stamattina l’argomento è stato affrontato dai membri della giunta che i prossimi giorni prenderanno una posizione dopo avere analizzato altre soluzioni possibili. Lo auspica lo stesso sindaco Carlo Bagnasco.

Intanto, ufficialmente almeno, non si sa chi fosse la persona intenzionata a non rinunciare alle bancarelle. I commercianti avevano contattato diversi membri della maggioranza comunale, sembra che gli stessi, pur dichiaratisi d’accordo, avessero scaricato il problema su altri, tradizione compresa.

I commercianti arrivano da un lungo periodo di pandemia con gli esercizi chiusi e con tutte le tasse da pagare; anche tre giorni aiutano a bloccare eventuali falle.