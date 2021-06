Parco Aveto: le due escursioni del fine settimana

Dal Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Sabato 19 Giugno 2021. Alla scoperta di flora e fauna delle zone umide del Parco: L’Anello della Foresta delle Lame

Escursione nella bella foresta delle Lame, custode di numerosi laghetti di origine glaciale, alla scoperta della flora e della fauna tipica delle zone umide del Parco. Durante l’escursione, con partenza dal Lago delle Lame, si potranno ammirare piante e animali che vivono nei numerosi laghetti e pozze della Foresta: in molti casi si tratta di “relitti glaciali”, ossia specie di origine artico-boreale (e quindi “amanti” del freddo), che si sono insediate alle nostre latitudini in epoca glaciale (si risale a circa 10.000 anni fa) e che oggi sono ancora presenti in zone del Parco particolarmente fredde.

Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media (4 ore – 300 m dislivello)

Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini da 6 a 12 anni, da corrispondere anticipatamente mediante il sistema PagoPa

L’iscrizione online è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/thPkjniaMjJsjQVM6

*****

Domenica 20 Giugno 2021. Sulle tracce del Lupo. L’Anello di Liciorno

Escursione alla scoperta dei lupi che vivono nel territorio del Parco per conoscere la biologia, la distribuzione e l’ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal non semplice rapporto con l’uomo e con le sue attività. L’escursione, con partenza dal caratteristico borgo di Ventarola in Comune di Rezzoaglio, attraversa un’area frequentata dai lupi che vivono nel territorio del parco; lungo il percorso si potranno osservare tracce, feci e altri segni di presenza del predatore.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Ventarola (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 16.00 circa

Difficoltà: media (4 ore – 300 m dislivello)

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Le escursioni sono promosse a titolo gratuito tramite il progetto “Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell’ambito dell’accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell’Ambiente.

L’iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/mxHPZ2NooGy5jncz8