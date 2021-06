Pallanuoto M/ Sori, ultima chiamata per la salvezza

Da Simone Mora riceviamo e pubblichiamo

Siamo al rettilineo finale. Dopo la regular season e la prima fase dei play out persa con il Lavagna, il Sori è pronto ad affrontare, al meglio delle tre partite, l’Arenzano, sfida che decreterà la permanenza di una delle due formazioni in serie A2, con la conseguente retrocessione in serie B dell’altra.

Il favore delle due gare in casa da sfruttare e una salvezza da raggiungere per valorizzare al massimo una stagione comunque positiva. Non ci sarà il venezuelano Rojas, espulso per brutalità con il Lavagna e costretto a scontare due turni di squalifica, ma i soresi dovranno ancor di più aiutarsi per portare a casa il risultato. L’appuntamento per gara 1 è sabato 19 giugno alle ore 21 a Rapallo e queste sono le parole del tecnico De Ferrari alla vigilia del match: ” Vado controcorrente, sono mesi che sento parlare di battaglie, partita della vita, ho visto in questa stagione quasi tutte le partite, sia nostre che degli altri, compresi playoff e play out. In ognuna ci sono stati insulti agli arbitri, colpi proibiti, nervosismi eccessivi. Noi, sia allenatori che giocatori non aiutiamo gli arbitri, che di conseguenza non aiutano noi.Sabato e in queste partite dovremo restare calmi, io per primo. Siamo sempre agitati, nervosi e questo influisce in modo negativo sui nostri risultati e sulle prestazioni che andiamo a fare. Chi sarà più tranquillo e sereno la porterà a casa.L’assenza di Rojas peserà sicuro ma sarà anche l’occasione per gli altri di prendersi quelle responsabilità di cui una squadra che deve salvarsi ha bisogno “. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Rari Nantes Sori.