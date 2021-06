Marchio Artigiani Liguria e aziende artigiane Val di Vara: contributo a fondo perduto

Da Confartigianato La Spezia riceviamo e pubblichiamo

L’Ufficio Credito Confartigianato informa le imprese che il Bando Artigiancassa aprirà il 1 luglio 2021; è già possibile informarsi e predisporre la documentazione necessaria. La Regione Liguria ha approvato infatti il regolamento e rifinanziato la nuova “cassa artigiani”, gestita da Artigiancassa, con 10,9 milioni di Euro. Lo strumento finanziario è operativo a sportello, con una retroattività al 5 agosto 2019, ciò significa che è possibile partecipare anche per investimenti già effettuati. Gli interventi agevolati riguardano: acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento laboratorio; acquisizione aziende o loro rami; acquisto di macchine ed attrezzature, incluse spese per impianti; acquisiti di servizi reali (software, brevetti, licenze); le spese all’estero; formazione di scorte e di prodotti finiti; circolante.

“Uno strumento utile e veloce – commenta Alessandro Rolla, Sportello Credito Confartigianato – molto atteso dalle imprese per tornare ad investire dopo i mesi dell’emergenza Covid19”. Sono agevolate le imprese artigiane con investimenti da un minimo di 10.000 euro (max 40.000) volti all’avvio, allo sviluppo e al rafforzamento dell’impresa e alla sua introduzione in nuovi mercati. La misura prevede un mix di agevolazioni sull’abbattimento degli interessi e sulla riduzione dei costi di garanzia. Per le imprese in possesso del marchio “Artigiani In Liguria” e dell’entroterra è previsto in aggiunta un contributo in conto capitale del 50% fino a 20.000 euro per acquisto attrezzature e servizi reali; abbattere del 2% annuo il tasso di interesse su finanziamenti bancari e leasing; ridurre le condizioni del costo della garanzia rilasciata dai confidi. I Comuni dell’entroterra interessati sono: Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice di Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure e Zignago. Chi è in possesso del marchio “Artigiani in Liguria” può beneficiare della misura in qualsiasi comune della provincia.

Per saperne di più e presentare la domanda è possibile contattare l’Ufficio Credito Confartigianato, via Fontevivo, 19 alla Spezia tel. 0187-286627 (Alessandro Rolla) oppure mandare una e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it