Chiavari: Ruth Ozeki sulle pagine social de “il bandolo”

Da Marco Branchetti, Associazione “il bandolo”, riceviamo e pubblichiamo

Questa è la nostra proposta della settimana.

Ruth Ozeki è una scrittrice statunitense pluripremiata, regista di numerosi film indipendenti e monaca buddhista zen. Vive tra New York e una piccola isola nella Columbia Britannica in Canada. Nei suoi libri e film integra storie personali e problematiche sociali, trattando temi inerenti a scienza, tecnologia, politiche ambientali. I suoi romanzi sono stati tradotti in più di trenta paesi. Insegna scrittura creativa allo Smith College in Massachusetts.

“Una storia per l’essere tempo” è il terzo romanzo scritto da Ruth Ozeki ed è un raffinato ritratto di tre donne molto diverse tra loro. Naoko, una sedicenne che vive a Tokyo e che, a causa del bullismo di cui è vittima a scuola, ha deciso di suicidarsi. Jiko, la bisnonna di Naoko, monaca zen di 104 anni che era stata in gioventù un’anarchica femminista. Ruth, una scrittrice in crisi di identità che sulla spiaggia di un’isola canadese trova il diario di Naoko. Un racconto intenso e brillante, profondo e ironico, sulla natura umana e la ricerca di una propria identità.

Venerdì 18 giugno dalle ore 8.00.

Buona visione.