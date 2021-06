Chiavari: il primo campo estivo di “Piccolo Circo” nel Tigullio

Da Stefano Aliquò, coordinatore progetti Il Sentiero di Arianna coop soc – Consorzio Tassano Servizi Territoriali riceviamo e pubblichiamo

Dal 5 luglio al 30 luglio presso la città di Chiavari avrà luogo il campo estivo

“Piccolo Circo” un’opportunità ludica-educativa per avvicinare bambini e

bambine ad alcune tecniche circensi quali acrobatica, giocoleria ed equilibrismo, arricchito da un approccio trasversale ad attività Stem (Science Technology Engineering Mathematics), e Philosophy for Children.

L’idea è nata seguendo i bisogni e i desideri dei bambini e delle bambine del

territorio, dopo un anno trascorso nuovamente in emergenza sanitaria, con

l’intento di dare spazio ai più piccoli attraverso attività volte a stimolare la voglia di libertà e curiosità, aspetti chiave che accomunano i campi esperienziali sopra citati. Le attività circensi affascinano e, nel contempo, svelano nel loro approccio importanti aspetti tra cui la motivazione, la fiducia, il divertimento, lo stare insieme, l’autostima, l’auto-espressione e la fiducia in se stessi, sviluppando inoltre il potenziale di chi lo pratica.

Nel panorama circense si valorizzano le abilità del singolo nel gruppo,

tralasciando inoltre differenze di genere, collaborando per un fine comune, privo di competizione. La proposta di un laboratorio motorio e di sperimentazione si abbraccia inoltre con le attività Stem e le leggi della fisica quali il movimento e l’equilibrio dei corpi, attraverso cui ragionare insieme sul funzionamento del proprio fisico, in un’ottica di equilibrio, sperimentando altresì il concetto di baricentro e strategie annesse. Tale approccio tiene conto della natura collaborativa dei bambini, sostenendoli nel pensare attraverso una metodologia indirizzata verso i sistemi, in un contesto di lavoro sviluppato insieme, con l’obiettivo di risolvere problemi complessi.

Tra i vari bisogni elencati dal progetto Movi-menti selezionato dall’impresa

Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà

Educativa Minorile, relativo al Bando “Nuove Generazioni” e rivolto a minori nella fascia di età 5-14 anni, di cui il Consorzio Tassano Servizi Territoriali è capofila per la Liguria, ritroviamo i seguenti:

– facilitare la partecipazione dei bambini che, per loro caratteristiche

personologiche, comportamentali e/o di disabilità, rischiano di rimanere

esclusi/autoescludersi dall’attività;

– aumentare il livello di partecipazione e coesione all’interno del gruppo

– aumentare la collaborazione e l’interazione, con particolare riguardo ai

bambini più destabilizzanti;

– creare occasioni dove sperimentare buona atmosfera e clima

cooperativo.

Dalla curiosità e dalla meraviglia dell’approccio mente – corpo si inserisce in tale panorama la Philosophy for Children, una metodologia filosofica che trasforma il gruppo, formato dalle piccole menti pensanti, in una vera e propria “comunità di ricerca” che affronterà questioni di natura filosofica attraverso il dialogo, la ricerca e l’esperienza, valorizzando la soggettività dei partecipanti. L’obiettivo è costruire un percorso di ricerca comune attraverso il confronto dialogico, processi euristico-riflessivi emersi dinanzi a quesiti e problemi individuati.

L’attività si avvale di un “facilitatore”, figura che ha il ruolo di facilitare in maniera neutra la sessione, favorendo la discussione, rilanciando in caso di stallo della stessa, stimolando attraverso domande o esercizi, interventi di chiarificazione, senza mai orientare il gruppo verso una direzione specifica o premeditata. Gli obiettivi della metodologia sono molteplici: educazione al pensiero, all’ascolto, prassi democratica, favorire la ricerc-azione, maggior apporto nei processi logico-argomentativi, sul pensiero critico e riflessivo, apporti nella sfera affettivo-emotiva e relazionale, incremento di autostima e un dialogo costruttivo, ampliando le competenze di analisi e lettura, logiche e del pensiero creativo.

Il Campo Estivo di Piccolo Circo sarà un’esperienza che metterà i bambini al

centro del processo e permetterà loro di “imparare facendo” (learning by doing), utilizzando mente e corpo.

Proprio per la sua unicità, il Campo Estivo aderisce al centenario di Mario Lodi.

Il progetto Movi-menti è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata

l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org

Per informazioni sul campo estivo di Piccolo Circo scrivere a Referente Progetto Movi-menti per la Liguria Stefano Aliquò

stefano.aliquo@gruppotassano.it – 335 5252434