Camogli: crollo loculi, completate le ricerche

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ieri sopralluogo via mare alla falesia del cimitero oggetto del crollo.

Venerdì la strada sarà chiusa per la seconda e ultima volta (come comunicato precedentemente questa fase richiedeva la chiusura della strada per 2 o 3 volte): la gru recupererà l’escavatore usato per questa ultima fase che ha permesso il completamento delle ricerche. Le foto mostrano come il corpo di frana sia stato interamente indagato.

Continuano inoltre il lavoro di analisi per il riconoscimento dei defunti da parte degli esperti dell’Ospedale San Martino e la costruzione dei nuovi loculi prefabbricati.