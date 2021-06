La proroga del bando emesso dal Comune di Camogli per la realizzazione di un autosilo pubblico interrato sotto piazzale Matteotti non ha sortito risultato. Infatti non ci sono state offerte. “In prima battuta abbiamo optato per inserire condizioni più favorevoli al Comune. Questo per sondare la situazione – spiega il sindaco Francesco Olivari – Nei prossimi giorni valuteremo i cambiamenti da effettuare per rendere più allettante la partecipazione e verrà emesso un nuovo bando”.