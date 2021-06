Cinque Terre: incontro Parco – Assormeggi Italia

Da Assormeggi Italia riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto oggi un incontro tra i vertici di Assormeggi Italia, l’ Associazione Imprese per la Nautica da diporto costituitasi da pochi mesi e la Direzione del Parco delle 5 Terre. Un incontro in cui i rappresentanti dell’associazione guidati dal Presidente Angelo Siclari e composta dal Dott. Lorenzo Rollandi Biologo Marino ed operatore turistico di Manarola e da Roberto Pagliettini operatore nautico di Moneglia, hanno incontrato il Direttore del Parco Dott. Patrizio Scarpellini.

Si è parlato dell’importanza di garantire sempre più l’equilibrio molto delicato dell’ecosistema marino della riserva marina tra le più affascinanti in Italia ma che allo stesso tempo proprio la bellezza unica fa sì che ogni anno venga frequentata da migliaia di turisti da ogni parte del mondo.

Siamo i primi a voler garantire questo equilibrio.dicono in Assormeggi Italia nel rispetto dei vigenti regolamenti emanati dal Parco in materia ambientale i nostri associati, che svolgono noleggio di unità da diporto, svolgendo un importante lavoro basato sul turismo, hanno adeguato le loro unità da diporto alle norme ambientali.

Oggi le nostre unità nel transitare nel parco per accompagnare i turisti, garantiscono il max della sicurezza in termini ambientali.

Con il Dott. Patrizio Scarpellini è stato un incontro davvero costruttivo. Abbiamo garantito la nostra totale disponibilità. commenta Angelo Siclari a collaborare in forma attiva e concreta. A tal proposito all’interno della nostra struttura associativa abbiamo delegato il Dott. Lorenzo Rollandi quale rappresentante e responsabile per l’ area 5 terre. Rollandi è persona molto preparata e gran conoscitore del territorio delle 5 terre.

Assormeggi Italia conta tra i propri associati il 90% delle imprese charter che esercitano la propria attività tra il Tigullio e le 5 terre.

È doveroso da parte nostra coadiuvare, ovviamente ognuno nel rispetto dei propri ruoli, gli Enti che esercitano le attività pubbliche come, appunto, l’ente parco 5 terre.

Ringraziamo vivamente il Dott. Patrizio Scarpellini

per la cordialità che ci ha riservato e soprattutto per aver compreso quanto importante è per le nostre imprese poter accompagnare i nostri ospiti alle splendide 5 terre.