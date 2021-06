Recco: acque nere, si ragiona sulla ristrutturazione del collettore

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina presso il Comune di Recco si è svolto l’incontro, a cui hanno partecipato il sindaco di Recco, l’assessore all’ambiente Edvige Fanin, l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e i rappresentanti dei Comuni di Uscio e Avegno, per discutere con Ireti delle ipotesi di fattibilità progettuale in merito all’adeguamento e la ristrutturazione del collettore delle acque nere, infrastruttura che raccoglierà i reflui provenienti da Uscio, Avegno e Recco indirizzandoli verso il depuratore di Recco, per risolvere le criticità nel territorio comunale. L’incontro è stato preliminare alla presentazione del progetto alla Regione Liguria per le necessarie autorizzazioni. “Si tratta della revisione dell’attuale linea, con importanti investimenti, – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – che rientra nell’ambito del piano di ammodernamento del collettore e della rete fognaria a servizio della città, a fianco dell’adeguamento del depuratore comunale.

L’importante opera consentirà di far confluire tutti i reflui urbani all’impianto di trattamento, con enormi benefici ambientali. Con questo programma di lavori, si avrà un sostanziale miglioramento delle qualità delle acque nella baia di Recco”.