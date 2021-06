RASSEGNA STAMPA. Vaccini, adolescenti, partenza a rilento

Oggi, martedì 15 giugno, auguri a Germana. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: riorganizzare (conferire un aspetto più efficiente dal punto di vista organizzativo e funzionale). Proverbi: “Gobbo non vede la sua gobba, ma quella del compagno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Vaccini: nell’Asl 4 non si registrano né contagi, né ricoveri; “Adolescenti, si parte a rilento solo 950 prenotati su 1.500 posti”; “Fincantieri via ai vaccini”. Sestri Levante: Camilla, riflettori sui medici; finiti gli accertamenti via libera al funerale e lutto cittadino. Covid economia: “Tari e sostegni alimentari, arrivano i soldi”; “Utenze domestiche e attività, si studia come erogare i fondi”.

Sestri Levante: Premio Andersen, ripartenza dalla cultura. Sestri Levante: giornata del rifugiato. Lavagna: il Comune deve ridurre il personale di quattro unità. Chiavari: disagi sulla A-12, slitta l’incontro. Chiavari: Fidas rinnovo mezzi e premiazione donatori.

Rapallo: Montallegro, il calendario delle manifestazioni. Santa Margherita Ligure: chiede permesso, giovani lo colpiscono. Santa Margherita Ligure: sono sette le perle del Tigullio. Santa Margherita Ligure: il 26 agosto G 20 delle donne, vertice ministri al Miramare.

Camogli: orario dei bus e proteste. Recco: la salma di Angelo Capurro è arrivata a Taranto . Recco: Bar Faro via alla demolizione.