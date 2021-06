Rapallo: Feste di Luglio, il 3 alle 21 messa in piazza delle Nazioni

E’ stato pubblicato dalla parrocchia dei Santi Gervaso e Protasio, il programma ufficiale delle manifestazioni religiose in vista delle Feste di Luglio dedicate alla Patrona della città, la Madonna di Montallegro. Secondo tradizione, il vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini, sarà a Rapallo sia l’1 luglio per presiedere la messa pontificale nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, sia al Santuario di Montallegro la domenica successiva alle feste, il 4 luglio, per l’adempimento del voto della comunità rapallese cui seguirà, la benedizione della città.

Il 3 luglio, alle 21, anziché la solenne processione, ci sarà la messa solenne celebrata in piazza delle Nazioni.