Rapallo: domenica escursione del Cai al Rondinaio

La sezione di Rapallo del Club Alpino Italiano (Cai) organizza per domenica 20 un’escursione sui monti Rondinaio ( 1964) e Giovo (1991) sull’appennino Tosco-Emiliano. L’incontro e la partenza è alle ore 9 al posteggio a pagamento del lago Santo che si raggiunge prendendo l’A-12, poi la A-15, uscendo ad Aulla e seguendo le indicazioni fornite ai partecipanti.

Partenza e tratto comune per tutti i partecipanti che poi si dividono in due gruppi: escursionisti (E) ed esperti (EE). L’itinerario: lago Santo modenese- Lago Baccio e monte Rondinaio per sentiero 521 (2 ore circa). Discesa per sentiero 523 sino al Passetto dove i due gruppi si dividono. Gli escursionisti scendono a lago Baccio e tornano a lago Santo. Gli esperti seguono il crinale segnato 00 sino alla vetta del monte Giovo e scendono tramite il sentiero 527 al passo Boccaia e quindi al lago Santo.

Il dislivello è di 800 metri; ore di cammino da quattro (E) a sei (EE) a seconda dei gruppi. Mangiare al sacco; abbigliamento da escursionismo primaverile con scarponi, bastoncini e set anti covid.

Responsabile Fabiana Chella (346 5712744); segreteria 0185 1835868.