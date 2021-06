Rapallo: domani apre la spiaggia degli archi, senza sabbia

Domani riapre a San Michele di Pagana la spiaggia degli Archi. Il sindaco Carlo Bagnasco, tramite una diretta Fb, ha tuonato contro il consigliere regionale Fabio Tosi che in passato aveva presentato una denuncia a Bruxelles poiché la spiaggia era stata sottoposta a ripascimento con sabbia, materiale che avrebbe danneggiato la posidonia. Ha detto il sindaco: “Io avevo fato mettere la sabbia, scelta dai tecnici regionali e con il loro ok, perché i bambini non si facessero male ai piedini. Bruxelles di quell’esposto si è fatta una risata. Ma quest’anno non effettuiamo il ripascimento; e sapete con chi protestare. Pensate consiglieri regionali pagati 11.000 euro per dire sempre no e tifare contro”.

Quanto alla spiaggia di Trelo, Bagnasco ha parlato di anni di esposti di una persona che non desidera avere davanti alle finestre gente che fa il bagno”. Il sindaco ha annunciato anche l’imminente apertura della spiaggia del Castello dei Sogni.