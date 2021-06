Rapallo: Andrea Masotti si ritira dal campo

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Dopo 40 anni di attività questo pomeriggio mister Andrea Masotti figura storica del calcio rapallese appende il fischietto al chiodo. Oggi è stata la sua ultima seduta sul campo Macera con la sua amata società PSM Calcio Rapallo ed i suoi piccoli atleti

Andrea Masotti vanta un passato da istruttore nel giovanili del Rapallo 1914, Calcio Giovanile Rapallo e da più di 10 anni nella PSM dove è diventato un pilastro insostituibile all’interno della Società.

Dalla prossima stagione Masotti ricoprirà un ruolo dirigenziale all’interno della stessa PSM mettendo al servizio dei giovani mister ed atleti la propria esperienza.

Tutta la Società e i rispettivi tesserati ringraziano Mister Masotti per l’importante lavoro svolto in questi anni finalizzato alla crescita di numerosi ragazzi.

Grazie per tutto mitico Andrea.