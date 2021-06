Portofino: Oversea, la presentazione al Castello

da Facebook Comune di Portofino

È stato presentato ieri, a castello Brown, la ventesima edizione di Oversea Portofino, il book fondato da Silvano Cavallaro – portofinese Doc – scomparso lo scorso ottobre.

Alla grafica, come sempre, ha collaborato Raffaella Riotti con l’apporto di Patrizia Zucca. Proprio le due donne hanno deciso comunque deciso di portare avanti il progetto nonostante la scomparsa del suo fondatore. Per questo hanno voluto presentare l’edizione di quest’anno Brown col patrocinio del Comune di Portofino. Una grande festa con una grande partecipazione di affetto nei confronti di Silvano.

Durante la serata si è svolta anche una lotteria benefica in favore dell’associazione genovese: l’abbraccio di Don Orione. Tanti amici si sono ritrovati per ricordare insieme Silvano Cavallaro, conosciuto nel Borgo con il soprannome de “il professore”.