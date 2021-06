Lettere/ “Castiglione, quella strada non va lasciata al buio”

Da Emy Mortola riceviamo e pubblichiamo

Val Petronio, Velva, splendida per i paesaggi aperti sul mare lontano, l’ottimo cibo e i vini di pregio. Da quasi cinquant’anni ho un buen retiro sulla strada di Carro, ma sempre comune di Castiglione chiavarese. Tale strada è pressoché al buio: i pali dell’illuminazione o sono oscurati dalle fronde o sono spenti, da numerosi anni. Il Comune, informato della spiacevole condizione, rimanda alla Provincia e la Provincia rimanda al Comune. In questo ping pong gli abitanti della zona restano al buio, pur pagando le tasse, in virtù delle quali l’Ente pubblico, qualunque sia, ha il dovere di provvedere. Definirei incivile lasciare trascurare un bene necessario per i cittadini.