Lettere/ “Camogli, non sono gradite le barche alla fonda”

Da Luisa Passardi riceviamo e pubblichiamo

ho appena letto l’articolo del sig. Mario Limonta con allegate le foto della sporcizia che le barche del sabato e della domenica lasciano da molti anni in regalo ai bagnanti di Camogli. Malgrado il Covid e la crisi economica questa flotta non è diminuita anzi ogni anno aumenta. Perché il Sindaco e la Capitaneria di Porto non reagiscono? Quali vantaggi ha Camogli a tollerare questo orribile turismo che porta solo dei rifiuti? A Portofino non è permesso parcheggiare delle barche nella baia solamente per passare la giornata a guardare quanto è bello il paesaggio. Con quale criterio Camogli ottiene la bandiera blu? Spero che altre persone reagiscano alla lettera del Sig. Limonta.