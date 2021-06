Dalla segreteria del sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante e l’Assessore con delega allo smaltimento rifiuti Luca Sanguineti, informano i cittadini scusandosi anticipatamente per il disagio, che l’Ecosportello Super Eco della Galleria di Via Cavour 11-13 rimarrà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 16 giugno 2021, per la partecipazione a corso di aggiornamento del personale impiegato.