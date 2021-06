Lavagna: Assormeggi in visita all’Accademia del Turismo

Dall’ufficio stampa di Assormeggi Italia riceviamo e pubblichiamo

Visita di cortesia all’Accademia del Turismo di Lavagna da parte dei vertici dell’associazione Nazionale imprese per la nautica da diporto, Assormeggi Italia.

Il Presidente Angelo Siclari ha incontrato nella giornata di lunedì 14 giugno, la Direttrice Dott.ssa Chiara Rosatelli e la Dott.ssa Alessandra Bianchi.

È stato un incontro che avevamo programmato da tempo, fanno sapere da Assormeggi Italia, poiché la nostra associazione è stata costituita non solo per aggregare le imprese della nautica ma anche per renderci disponibili e sinergici con le realtà locali che dedicano le proprie attività nel comparto nautico ed in particolare in quello turistico.

L’ Accademia del Turismo di Lavagna è certamente un’eccellenza nel settore turistico della Regione Liguria ed in particolare nel comprensorio da Genova a La Spezia.

Assormeggi Italia, la cui sede è a Rapallo, non può che mettere a disposizione la propria organizzazione per contribuire a fornire quanto possibile in un ottica soprattutto di promozione del territorio.

“Con la Dott.ssa Rosatelli ci siamo confrontati, soprattutto, sui corsi che l’Accademia organizza sul tema del turismo nautico, ad esempio la formazione della figura dell’accompagnatore turistico su unità che svolgono charter”, commentano da Assormeggi Italia.

“Solo attraverso la giusta sinergia e disponibilità reciproca tra enti ed associazioni il nostro magnifico territorio costiero potrà essere presentato adeguatamente e per come merita ai turisti vero patrimonio per le nostre tante imprese, non solo nautiche”.