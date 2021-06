Chiavari: Zaki, domani iniziativa per chiederne la liberazione

Da Alessandro Chiappe, Segretario Federazione Pd Tigullio, riceviamo e pubblichiamo Alessio Chiappe

La Federazione del Partito Democratico del Tigullio aderisce formalmente all’iniziativa organizzata dall’Associazione “Verità e Giustizia Tigullio dei diritti” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda di Patrick Zaki, che si terrà mercoledì 16 giugno alle ore 18 in Piazza Mazzini a Chiavari. Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova dall’8 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi.

È un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, ed il 16 giugno vivrà il suo secondo compleanno in carcere. Condividendo le finalità dell’iniziativa invitiamo tutti gli iscritti ed elettori del Partito Democratico a partecipare.