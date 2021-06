Chiavari: “La Madonnina ritornerà al suo posto”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

“La Madonnina del Gruppo del Sale ritornerà al suo posto” dichiara il sindaco Marco Di Capua durante l’incontro avvenuto questa mattina a Palazzo Bianco con Luca Daneri, pescatore subacqueo che a fine maggio ha ritrovato la statua dispersa a seguito della mareggiata che ha colpito il litorale ad ottobre 2018.

“Si tratta di un simbolo per i chiavaresi e per i turisti, collocato nel 1997 da un gruppo di amici del Gruppo del Sale, a cui tutti noi siamo molto legati. Seguendo le tradizioni della cultura del mare, la riposizioneremo nei prossimi giorni sullo scoglio originario insieme al personale di Marina Chiavari e della Guardia Costiera. Il mio ringraziamento va al Sig. Daneri per essere riuscito a recuperarla e per averla restituita alla comunità”.

In allegato la foto dell’incontro.

Da destra Germano Tabaroni, vice presidente di Marina Chiavari, Luca Daneri, Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, Marco Zolezzi, nostromo di Marina Chiavari e il Maresciallo Eddy Giudice, Comandante Ufficio Locale Marittimo di Chiavari.