Chiavari: Giornate dell’Archeologia, sabato visita guidata al Museo

Dalla Direzione regionale Musei Liguria riceviamo e pubblichiamo

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia Sabato 19 giugno la Direzione regionale Musei Liguria organizza speciali visite guidate al Museo archeologico nazionale di Chiavari.

Il Museo nazionale di Chiavari racconta l’antica storia della città da 2700 anni fa al periodo Medievale. Inaugurato nel 1985, è allestito nei locali un tempo adibiti a scuderie di Palazzo Rocca nel centro della città. Il museo conserva i reperti provenienti dalla necropoli – ritrovata casualmente nel 1959 durante la costruzione di un edificio in Viale Millo – che rappresenta ancora oggi una delle più importanti testimonianze dell’Età del Ferro in Italia. Il percorso consente di scoprire preziosi oggetti legati agli antichi Liguri Tigullii, una popolazione ricca, che viveva di scambi e commerci. Il nuovo allestimento, realizzato a cura del personale del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Liguria, inaugurato il 14 maggio 2021, parte dalla storia del territorio e delle sue materie prime, per arrivare alle esplorazioni archeologiche e ai preziosi reperti ritrovati nei corredi della necropoli. Il percorso si conclude con le testimonianze dell’epoca romana e medievale, che estendono la narrazione del museo a due momenti fondamentali per la storia di Chiavari.

Museo archeologico nazionale di Chiavari

Sabato 19 giugno | Ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Visita guidata al nuovo allestimento del Museo archeologico

A cura di Fabiola Sivori, Direzione regionale Musei Liguria



Le visite guidate sono gratuite, con biglietto di ingresso al museo per i maggiori di 18 anni.

Posti limitati, è necessaria la prenotazione al numero 0185 320829 (dalle 9 alle 14) o all’indirizzo mail drm-lig.museochiavari@beniculturali.it

Per tutte le info e per prenotare gli eventi: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021