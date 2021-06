Camogli: pagamento Tari in un’unica soluzione, ma con tre moduli

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che i cittadini nel pagamento della Tari in un’unica soluzione hanno dovuto compilare i tre fogli delle tre rate creando disagi agli sportelli bancari e agli uffici postali

Considerando il periodo di pandemia che crea ulteriori problemi nel funzionamento di detti uffici

Interpella per conoscere se in futuro l’Amministrazione intende provvedere alla fornitura del quarto foglio per il pagamento in un’unica soluzione del dovuto