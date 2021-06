Camogli: mare e disabilità, SeaWatching verso la 3° edizione

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Nella Sala Consiliare si è tenuto ieri l’incontro tra gli istruttori del Centro Subacqueo Duilio Marcante e alcuni genitori di bambini con disabilità per illustrare la terza edizione del progetto SeaWatching che si svolgerà con la collaborazione del Comune di Camogli. Alla presenza dell’assessore Elisabetta Abamo e della funzionaria Margherita Ceravolo, Giuseppe Magnino – direttore scuola federale di Genova- e Sauro Genocchio hanno presentato l’emozionante video delle attività svolte in piscina e in mare negli scorsi anni. La novità di quest’anno è l’apertura all’inserimento di allievi anche molto piccoli, sempre con rapporto uno a uno con gli istruttori, con attività propedeutiche proposte in forma ludica. Il corso si svolgerà dalla metà di agosto in poi.