Alta via dei Monti Liguri: il bando per valorizzarla

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il resoconto della seduta odierna in relazione alla Alta Via dei Monti Liguri

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di conoscere le valutazioni e gli esiti delle domande ricevute dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) relative al bando per il progetto di marketing per la valorizzazione dell’Alta Via dei Monti Liguri. Tosi ha ricordato che il bando invita i GAL (Gruppo di Azione Locale) a richiedere un contributo per la copertura dei costi che dovranno sostenere per attuare il progetto.

L’assessore all’escursionismo Alessandro Piana ha illustrato la procedura. «Le domande di sostegno e di pagamento previste dal bando sono presentate alla Regione e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – ha spiegato – è il mezzo, non il destinatario. Gli esiti delle istruttorie sulle domande di sostegno saranno, come è sempre avvenuto, inserite in un decreto pubblicato sui siti regionali. Inoltre l’accesso agli atti amministrativi è garantito dalla normativa vigente». Piana ha spiegato che i controlli istruttori sulle domande, il pagamento e il monitoraggio sono di competenza regionale ma controlli ulteriori possono essere disposti d Ministero dell’Economia, Commissione europea, Corte dei Conti nazionale ed europea.