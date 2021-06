Meglio la via Aurelia o l’Autostrada? Se lo chiedono in tanti. Considerato che sull’Aurelia a Sori è in corso il rifacimento del ponte e a Zoagli nonostante gli annunci restano i cantieri. Stamattina in A-12 si registrano, causa cantieri e lavori, code tra Recco e Nervi e tra Rapallo e Chiavari.