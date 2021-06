Rapallo: funivia ferma, interrogazione al ministro

L’onorevole Roberto Bagnasco ha presentato un’interrogazione per sapere quando il Mit, ufficio Ustif, autorizzerà l’ingegnere Federico Murru a sostituire, quale direttore d’esercizio della funivia di Rapallo, l’ingegnere Enrico Perocchio cui, dopo la sciagura di Stresa, è stata sospesa l’abilitazione. A Rapallo sta per iniziare la novena della Madonna di Montallegro e l’esercizio della funivia, collaudata anche per i viaggi notturni, è indispensabile, Bagnasco nella sua interrogazione chiederà al ministro quali siano i tempi per autorizzare l’ingegnere Federico Murru che possiede tutti i requisiti necessari.

