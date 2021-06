Sestri: musica di notte, denunciati 5 bergamaschi

I Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno deferito 5 persone di età compresa tra i 32 e 38 anni, di cui 4 con pregiudizi di polizia, tutti abitanti nella provincia di Bergamo poiché durante l’arco notturno, presso la spiaggia sita in località “La Secca”, mediante l’utilizzo di uno “Speaker” portatile che emetteva musica ad alto volume e con schiamazzi ed urla, disturbavano il riposo delle persone ospiti di un limitrofo campeggio e di alcuni alberghi siti nelle vicinanze. I cinque sono stati denunciati in stato di libertà per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso”.