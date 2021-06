Sestri: educazione alla legalità, polizia di Stato all’Andersen

Dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia Ferroviaria Ligure anche quest’anno ha partecipato, con il proprio stand, alla manifestazione letteraria “FESTIVAL ANDERSEN” a Sestri Levante..

Nell’ambito dell’evento dedicato ai bambini, i poliziotti hanno presentato il progetto di educazione alla legalità “Train to be …cool” che si rivolge proprio ai più giovani per diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria.

Studenti delle scuole medie e superiori, ma anche adulti, hanno seguito con interesse gli operatori della Polfer che, con l’ausilio di filmati e slide, hanno evidenziato tutti i pericoli a cui si va incontro in ambito ferroviario se non si osservano le regole