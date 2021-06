‘Santa’: “Orgogliosi di contribuire al rilancio del Flauto Magico”

Dall’ufficio stampa di Arbre Magique riceviamo e pubblichiamo

Arbre Magique®, icona nella profumazione per auto, dopo diverse iniziative promosse a favore dei territori del Tigullio, partecipa alla rinascita dello storico Parco del Flauto Magico, a Santa Margherita Ligure.

L’inaugurazione del nuovo Parco del Flauto Magico, avvenuta alla presenza delle Istituzioni del luogo e di 80 bambini delle scuole della città, ha rappresentato un momento significativo perché si è concretizzata la promessa fatta lo scorso anno di restituire alla comunità il Parco, simbolo della città.

Arbre Magique® ha curato completamente la segnaletica del parco e la restaurazione di alcune giostre per bambini, arricchite da forme e figure dipinte dal Teatro della Tosse, fondato da Emanuele Luzzati nel 1975, dalla cui mente artistica nacque nel 1998 anche il Parco del Flauto Magico.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter sostenere il rinnovamento di questo spazio, luogo simbolo di Santa Margherita, poiché conferma la profonda volontà dell’Azienda di mantenere una tradizione di supporto alle iniziative locali finalizzate a valorizzare i territori” – dichiara Gianpaolo Re AD Tavola SPA, azienda milanese che produce e commercializza Arbre Magique® in Italia, Portogallo, Belgio, Olanda. “La Liguria rappresenta un luogo simbolo per Arbre Magique® che già nel 2008 ha contribuito alla ricostruzione del Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure e, poi, nel 2019 ha partecipato all’attività di beneficienza “Accendiamo il Natale” a sostegno dei Paesi del Tigullio colpiti dal nubifragio”.

Il Parco del Flauto Magico ambisce ad essere oggi non soltanto un luogo ludico, ma anche un nuovo spazio da utilizzare per incontri di narrazione, attività laboratoriali e teatrali per bambini e ragazzi.