‘Santa’: legge Unicef, raccolta di firme in biblioteca

Da Maria Marchetti, bibliotecaria Comune Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Presso la Biblioteca Civica “A. e A. Vago” in Via Cervetti Vignolo n. 25 a Santa Margherita Ligure – Punto Unicef del Tigullio Occidentale, è possibile raccogliere le firme per la proposta di Legge Regionale promossa da Unicef “Per una Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla Plastica”

da martedì 15 giugno a venerdì 2 luglio 2021 in orario di apertura al pubblico:

mattina: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Le firme verranno raccolte anche in occasione della Manifestazione “Il Bello delle donne liguri” che si terrà a Santa Margherita Ligure dal 5 all’8 luglio nel Parco di Villa Durazzo. Ricordiamo inoltre che è possibile firmare per la proposta di legge promossa da Unicef anche presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Santa Margherita Ligure.





Nelle foto la sede della biblioteca in via Cervetti Vignolo