‘Santa’: “Il sindaco garantisca la sicurezza”

Ancora una volta emerge in maniera assurda come la sicurezza e l’incolumità delle persone, nella nostra città, sia spesso messa in discussione da bande di giovani teppisti, ubriachi e rissaioli. È di pochi giorni fa l’aggressione a un nostro concittadino scaraventato a terra con la sua bicicletta e preso a calci, tanto da riportare la rottura di 4 costole. Non sono certamente le telecamere di sorveglianza (nella speranza che siano funzionanti) sufficienti ad evitare il ripetersi di tali eventi.

Occorre, più di prima, la presenza di controlli sul territorio, a maggior ragione in questo periodo post chiusure per l’emergenza da Covid 19.

E’ responsabilità dell’Amministrazione e del Sindaco tutelare e salvaguardare la nostra sicurezza privilegiando la prevenzione alla repressione. Cosa si sta aspettando? Le prossime risse tra bande o altre aggressioni, per altro sempre nelle stesse zone? Prima o poi risuccederà e sta anche a noi rimarcare questa pericolosa assenza in materia di sicurezza pubblica che mette in pericolo ospiti e residenti. Se siamo o meno la Perla del Tigullio poco importa, abbiamo il dovere di tutelare la gente e rendere la nostra città sicura.