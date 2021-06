‘Santa’: 4 denunce, stato alcoolico e rifiuto generalità

I militari della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno deferito 4 persone: un milanese di 24 anni e un genovese di 26 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” poiché sottoposti al test dell’etilometro sono risultati rispettivamente avere un tasso alcoolico pari g/L 0.89 e g/L1,17. Le patenti di guida sono state ritirate.

Due milanesi, un 32 enne con precedenti e una ragazza di 28 anni, sottoposti a controllo poiché in lite tra loro in mezzo alla strada rifiutavano di fornire le proprie generalità e opponevano resistenza allo scopo di sottrarsi all’identificazione. Entrambi sono stati deferiti per “resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.