Regione: domani si riunisce il Consiglio, l’ordine del giorno

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 15 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 222 (Giovanni Battista Pastorino): Su episodio treno regionale 12113 sulla linea Acqui Terme – Genova del 6 maggio 2021.

Interrogazione 235 (Giovanni Battista Pastorino): Su polveri del “maxicantiere” waterfront levante.

Interrogazione 256 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul tasso occupazionale in Provincia di Savona.

Interrogazione 263 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul trasferimento della Facoltà di Ingegneria a Erzelli.

Interrogazione 266 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul progetto dell’ex Colonia Olivetti.

Interrogazione 267 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla modifica del Regolamento per la disciplina dell’allevamento, della vendita e della detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia da appostamento.

Interrogazione 268 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Su Open days AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Interrogazione 269 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sull’Alta Via dei Monti Liguri.

Interrogazione 270 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti): Su gallerie ultimo miglio – Terzo valico.

Interrogazione 271 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sulla fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenza in Asl 5.

Interrogazione 272 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul futuro e la privatizzazione dell’Ospedale di Bordighera.

Interrogazione 273 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle garanzie di vaccinazione per gli stranieri temporaneamente presenti e per gli Europei non iscritti.

Interrogazione 274 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla disciplina regionale in materia di Tirocini estivi di orientamento.

Interrogazione 275 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Ospedale San Paolo di Savona.

Interrogazione 276 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul collettamento tra i paesi della Valle Impero e il depuratore di Imperia.

Interrogazione 277 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sullo slittamento dell’apertura di alcuni PVT (Punti vaccinali territoriali).

Interrogazione 48 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul canale scolmatore di Vallecrosia.

Interpellanza 22 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui collaboratori volontari della Giunta regionale.

Interpellanza 23 (Giovanni Battista Pastorino): Su copertura 50 per cento del rinnovo CCNL Chiossone – posizione della Regione Liguria.

Interpellanza 24 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sullo stato dell’istituzione del fondo di garanzia per il CIV di Corso Sardegna.