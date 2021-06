RASSEGNA STAMPA. In primo piano ancora Camilla

Oggi, lunedì 14 giugno, auguri a Eliseo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: presuntuoso (dominato o ispirato da una ambizione orgogliosa ed ostinata, basato su una ottimistica congettura o supposizione). Proverbi: “Quel che si fa si trova”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: “Indignati per Camilla, vogliamo giustizia per lei”; “Undici giorni da ricostruire, dal caccino al ricovero a Genova”. (Commento: Camilla, strappata alla vita a 18 anni, è la vittima simbolo degli errori e delle paure di questa campagna vaccinale) . Vaccini: Gli adolescenti saranno immunizzati con Pfizer e Moderna”.

Sestri Levante: “Andersen in 6.000 agli eventi”; “I bambini abbattono i confini”. Sestri Levante: assalto alle spiagge. Portobello sold out dal mattino (Commento. Non sarebbe più semplice scrivere esaurito? Poi si chiedono perché i “vecchi” comprano sempre meno i quotidiani). Sestri Levante:; festival della lentezza, città protagonista. Sestri Levante: altro stop alle galleria di Moneglia.

Chiavari: flash mob in piazza per i 30 anni di Zaki.