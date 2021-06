Rapallo: “Sia chiaro, il Pd è e resta all’opposizione”

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Con la presente il partito democratico di Rapallo, vuole sottolineare una posizione netta e chiara, per evitare ogni ulteriore polemica in merito all’ultimo voto espresso in Consiglio.

Un voto espresso a favore per le ragioni bene esposte dal nostro Consigliere Mauro Mele in consiglio e dopo con un comunicato.

Tuttavia il giudizio complessivamente sull’operato della Giunta sulle priorità della città e sulla proposta turistica, resta negativo!

Non è certo con un semplice e “banale” brand che si può rilanciare il settore.

Siamo sempre più convinti, e ci stupiamo che l’Amministrazione non sia dello stesso parere, che oggi nel 2021 si debba operare in sinergia con gli altri Comuni vicini, un brand sicuramente più incisivo potrebbe essere il “Tigullio” nel suo insieme, un’unica meta turistica.

Vogliamo anche rimarcare come a stagione ormai iniziata la nostra città sia priva dell’approdo per battelli (lavori iniziati in ritardo) e quindi il danno economico per tutte le attività che vi gravitano intorno.

Le spiagge libere (poche) anche queste sistemate in ritardo.

Noi saremo sempre al fianco dei cittadini e delle attività produttive della nostra città, lavoreremo per proporre soluzioni nuove e alternative;

Per questo motivo invitiamo Tutte e Tutti coloro che vogliono un cambiamento ad Unirsi insieme a noi per dare un Futuro diverso a Rapallo, senza se e senza ma.

Chi avesse piacere ci troverà in piazza questa settimana, Giovedi 17 dalle ore 15.30 in p.za Cavour lato Ratto, e sabato 19 mattina stessa piazza dalle ore 9.30 fino alle 12.00, vi aspettiamo per farvi conoscere le nostre proposte e sentire le vostre.

#RiaccendiRapallo!