Rapallo: Sentinelle in piedi sabato in piazza Molfino

Nel pieno rispetto della Libertà e Dignità Umana riteniamo utile richiamare l’attenzione dei Cittadini sulle contraddizioni presenti nel c.d. Ddl Zan, si ritiene un tentativo illiberale di censurare la Libertà di pensiero che inevitabilmente porterà ad una discriminazione verso chi è rispettoso e persegue l’idea di una famiglia quale evidenziata dal Diritto Naturale e dal proprio convincimento religioso.

Sabato 19 alle ore 17.30 veglieremo insieme alle Sentinelle in Piedi nella piazza della Stazione di Rapallo (Piazza dei Molfino).

Secondo l’ideologia gender il maschile e il femminile sono imposizioni culturali della società che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe “neutro” rispetto ad infinite “identità di genere” che solo l’individuo sceglierà per sè. (Ad es. Face-book consente di scegliere oltre a maschio e femmina fino a 56 generi: gay, transgender, queer, intersexual, gender fluid, two-spirit, etc.)

Simone de Beauvoir, famosa scrittrice e intellettuale femminista francese: “Donna non si nasce, lo si diventa”

Chaz Bono, attrice, musicista e scrittrice transgender statunitense: “La tua identità di genere riguarda chi sei, come ti senti, il sesso che ti senti di avere”

Donna Haraway, filosofa femminista statunitense: “Il genere è un concetto sviluppato per contestare le differenze sessuali naturali”

Per rispettare tutte le “identità di genere” bisogna eliminare nella società ogni riferimento alla complementarità maschile e femminile, modificando le leggi sulla famiglia e intervenendo sull’educazione dei bambini e dei giovani.

La legge contro l’omotransfobia

L’art. 1 della proposta di legge fornisce definizioni ideologiche, di concetti che non sono né scientifici né antropologicamente accettati: genere, orientamento sessuale e identità di genere.

L’art. 7 della legge istituisce la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia alfine di organizzare “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile anche da parte delle amministrazioni pubbliche e in modo particolare nelle scuole “di ogni ordine e grado” per contrastare tra l’altro i “pregiudizi” e le “discriminazioni” motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Dalle scuole d’infanzia fino al liceo, insegnanti, dipendenti pubblici ma soprattutto i bambini e i ragazzi saranno sottoposti alla propaganda invasiva delle associazioni LGBT-01A+ che avranno libero accesso e potranno diffondere tra i più piccoli l’ideologia Gen-Der, spiegando che non si nasce né maschi né femmine, che ognuno può scegliere il proprio sesso, che non esistono padre e madre ma genitore l e genitore 2, il tutto condito come già visto dalle performances delle drag queen e delle persone transessuali. I genitori che rifiuteranno saranno considerati discriminatori e rischieranno la revoca della responsabilità genitoriale.