Rapallo: “Sentinelle in piedi, piazza Molfino concessa per scopi politici”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Signor Sindaco Carlo Bagnasco,

Apprendiamo dalla locandina delle “sentinelle in piedi” che la rinnovata piazza della stazione viene concessa per manifestazioni politiche. Se così fosse ne faremo richiesta subito per alcune iniziative in programma. Confidiamo in un errore di comunicazione di questo gruppo conservatore denominato “sentinelle in piedi”. Ci sono già elementi sufficienti per rendere ridicola la nostra città, si evitasse di dare spazio a questi soggetti, faremmo sicuro un operazione gradita. Venga concessa a loro una piazza periferica, lontana da bambini e da turisti, che in buona fede possano pensare che Rapallo sia una città costituita da un certo modello di società.