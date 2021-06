Rapallo: sabato la presentazione del libro sulla Basilica

Dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio riceviamo e pubblichiamo

Sabato 19 giugno, alle ore 21, presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo, ci sarà la presentazione del libro “Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. Il patrimonio artistico della basilica” a cura di Matteo Capurro e Daniele Sanguineti, edito da Sagep Editori.

Interverranno Fausta Franchini Guelf, già docente presso l’Università di Genova, e Farida Simonetti, già direttore della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

I curatori dell’opera sono Matteo Capurro, dottorando in Storia dell’Arte presso l’Università degli studi di Genova, e Daniele Sanguineti professore associato di Storia dell’arte moderna presso il medesimo Ateneo.

L’opera, frutto di due anni di lavoro, legge la storia della chiesa arcipresbiterale di Rapallo attraverso una prospettiva particolare, quella delle immagini (attraverso dipinti, affreschi, sculture, tessuti e argenti).

Durante la fase di ricerca vi è stato lo spoglio a tappeto dell’ancora in gran parte inesplorato archivio parrocchiale (circa 80 faldoni e più di 130

registri) con documenti dalla fine del XVI secolo fino ai giorni nostri. I curatori hanno trovato disegni e progetti (cosa piuttosto rara) e, ripercorrendo gli indizi, sono riusciti a recuperare opere che si pensavano perdute, ma che in realtà erano state soltanto dimenticate.

Il libro, primo a carattere scientifico sul patrimonio storico e artistico della basilica, riflette nella storia della chiesa, la storia della stessa Città di Rapallo.

Le pagine del libro raccontano la storia di un lunghissimo cantiere perché la chiesa è in continua evoluzione, le strutture vengono stravolte, le opere d’arte rinnovate a un ritmo incalzante non solo per tenere conto delle nuove esigenze di culto, ma per sintonizzarsi con le tendenze artistiche più aggiornate.

Il libro, 303 pagine e che racchiude molte foto a colori, ha un prezzo di copertina di 40€.

Durante la serata di presentazione potrà essere acquistato al prezzo promozionale di 30€.