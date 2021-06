Rapallo: ospedale, Immagina-Recco dice no ai privati

Da Sergio Siri per Immagina Recco riceviamo e pubblichiamo



Dieci anni or sono un referendum sanciva la volontà del popolo italiano di tornare a concepire l’acqua come un “bene comune”, la volontà di sottrarre questo bene essenziale alle logiche di mercato.

Purtroppo questo auspicato e legiferato cambiamento deve ancora trovare la sua realizzazione concreta, anzi dal 2020 l’acqua è stata addirittura quotata in borsa, minando ulteriormente l’espressione del volere popolare.

In un paese che si vuole definire civile alcuni diritti dovrebbero essere scevri da ombre o nicchie di incertezza.

La logica di mercato non dovrebbe dilagare laddove si argomenta di diritti e di beni comuni: acqua, salute, istruzione, vita dignitosa…

Se esiste una narrazione liberista basata sul pensiero unico in cui tutto diventa merce, noi non ne vogliamo fare parte, abbiamo bisogno di sentirci persone in relazione con altre persone e non incunearci in quella logica arida, fredda e calcolatrice del “do ut des”.

Oggi ricorrono i dieci anni dal referendum sull’acqua bene comune e sul no al ritorno all’energia nucleare ma il pensiero, sollecitato dai tragici eventi di questo periodo, si amplia al discorso della salute e al conseguente rischio che anche questa diventi sempre più una merce di scambio.

Nonostante le evidenti difficoltà nella gestione della pandemia e dell’inadeguatezza del sistema sanitario regionale si ventila l’ipotesi di privatizzare l’ospedale di Rapallo dimenticando quanto sia importante il rilancio della medicina di base e territoriale.

ImmaginaRecco aderisce al Comitato permanente per la difesa dell’ospedale di Rapallo; di fronte a questa ennesima volontà di privatizzazione sale il nostro sdegno e ci troviamo così a immaginare affiancate sui palmi dalle nostre mani la dose di acqua quotidiana e la nostra salute personale come se fossero la nostra assicurazione sulla vita.

Pensare che qualcuno potrebbe strapparcele dalle mani e rivendercele ci provoca un forte risentimento, un incubo che vorremmo non diventasse mai realtà.