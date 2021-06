Rapallo: nuovo successo del giovane pilota Matteo Gallo (2)

Da Claudio Vacca riceviamo e pubblichiamo

Nella quarta gara del campionato Italiano Easy kart svoltasi nel circuito 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo nella categoria 60cc, il giovane talento di Rapallo Matteo Gallo, conquista l’ennesimo podio classificandosi al secondo posto.

Il pilota ligure ha dimostrato ancora una volta durante le due manche di gara, vincendo la prima, una dote naturale che in pochi piloti si riconosce, stupendo ed emozionando il pubblico presente per l’abilità di guida sapendo che lo stesso a differenza degli altri concorrenti sale sul kart solo il giorno prima della gara , anche per questo motivo che si intravedono in lui altissimi margini di miglioramento se solo avesse la possibilità di allenarsi con più costanza e continuità.

La volontà e passione che trasmette il ragazzo durante i weekend ci danno sempre più forza per andare avanti per le prossime gare, ma speriamo sempre nel sostegno di qualche concittadino che oltre alla passione per i motori, voglia come noi far conoscere la nostra regione e tutti i suoi tesori, dal turismo alla gastronomia.